Детсады Ялты закроют до конца недели для приведения в порядок после сильных ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ялты закроют до конца недели все детские сады региона, чтобы провести в них дезинфекцию и навести порядок после подтопления, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"Мы сейчас проводим отбор проб по всем детским садикам, дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков. Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты", - написала она.