{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней

Детсады Ялты закроют до конца недели для приведения в порядок после сильных ливней

Мэр города Янина Павленко не исключила, что власти смогут возобновить работу детских садов раньше намеченного срока

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ялты закроют до конца недели все детские сады региона, чтобы провести в них дезинфекцию и навести порядок после подтопления, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

"Мы сейчас проводим отбор проб по всем детским садикам, дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков. Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты", - написала она.

Мэр не исключила, что власти города смогут возобновить работу детских садов раньше намеченного срока. "Тогда мы сообщим об этом дополнительно. Я обращаюсь к работодателям Большой Ялты и прошу входить в положение каждого работника, который вынужден остаться с детьми дома", - добавила она.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
Пандемия COVID-19
Воронежские власти отменили все массовые мероприятия до августа
Среди них - межрегиональный фестиваль "Песни над Доном" и праздник, посвященный 30-летию археологического музея в Костенках
Читать полностью