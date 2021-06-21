Детсады Ялты закроют до конца недели для приведения в порядок после сильных ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ялты закроют до конца недели все детские сады региона, чтобы провести в них дезинфекцию и навести порядок после подтопления, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook глава администрации города Янина Павленко.
"Мы сейчас проводим отбор проб по всем детским садикам, дезинфицирующие мероприятия, приводим в порядок территорию 18 садиков. Поэтому на этой неделе детские сады будут закрыты", - написала она.
Мэр не исключила, что власти города смогут возобновить работу детских садов раньше намеченного срока. "Тогда мы сообщим об этом дополнительно. Я обращаюсь к работодателям Большой Ялты и прошу входить в положение каждого работника, который вынужден остаться с детьми дома", - добавила она.
В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.