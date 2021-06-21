Разбор завалов в подтопленной ливнями Ялте начнется в ближайшее время

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Разбор завалов на улицах Ялты, подтопленных в результате сильных дождей, которые прошли в городе на минувшей неделе, начнется в ближайшее время. Об этом в понедельник на своей странице в социальной сети " ВКонтакте " сообщил глава региона Сергей Аксенов.

"Сложной остается ситуация в городе Ялта. На ряде улиц продолжает идти вода, однако на Парковом спуске в пгт Кореиз и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму, в скором времени будем приступать к уборке завалов", - написал Аксенов.

Глава региона отметил, что в Керчи, где также произошло подтопление, ситуация стабилизировалась. "Вода практически полностью отошла, приступили к разборке завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам. Уже с завтрашнего дня начнутся соответствующие выплаты", - отметил глава региона.

Как сообщил журналистам Аксенов, для разбора завалов и оказания другой помощи в ликвидации последствий подтоплений в Керчи и Ялте будут направлены два дополнительных полка. "Мы договорились, что на постоянной основе будет увеличена группировка. Командующий корпусом направляет два полка сейчас на помощь в чрезвычайной ситуации", - сказал Аксенов (видеозапись распространила его пресс-служба). Глава Крыма уточнил, что армейские подразделения примут участие в расчистке завалов в Ялте. "Видим, что вода прибывает по улице Ломоносова. Жители только что сбрасывали, в интернете была информация на моих страницах в социальных сетях", - добавил Аксенов.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.