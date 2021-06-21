Врач рассказала, какие перчатки можно носить в жару для защиты от коронавируса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Одноразовые перчатки предпочтительнее для защиты от коронавируса, но в жаркую погоду их можно заменить на многоразовые хлопчатобумажные и при этом не забывать их дезинфицировать. Об этом сообщила ТАСС в понедельник дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова.

"Конечно, лучше одноразовые перчатки. Но резиновые не все переносят, у кого-то аллергический дерматит, аллергия просто на эти перчатки. Выход, конечно, - хлопчатобумажные. Но вы тогда должны их постоянно дезинфицировать. Если одноразовые мы выкидываем, то хлопчатобумажные должны обрабатываться: или стираться, или хотя бы опрыскиваться", - сказала дерматолог, отвечая на вопрос, какие перчатки лучше носить для защиты от коронавируса, в том числе в жару.

По ее словам, обрабатывать перчатки нужно сразу после использования, например, после посещения магазина. "После того, как вы их сняли - опрыскали соответствующе. Можете обратно положить в сумку, но перед этим обработайте", - посоветовала доктор.

Отвечая на вопрос, можно ли снять перчатки, если ничего не трогаешь руками, она предостерегла от пренебрежения этой мерой защиты в общественных местах.

"Надо носить всегда в общественных местах <...> Кажется вам, что вы в общественном транспорте или где-то в общественном месте не прикоснетесь, но можете это сделать бессознательно, потом поднести руки к лицу, соответственно и вероятность заражения повысится", - отметила доктор.

Галлямова также рассказала, что при постоянном ношении перчаток возможно осложнение существующего заболевания, например, контактный аллергический дерматит может перерасти в экзему. В таком случае лучше отдать предпочтение хлопчатобумажным перчаткам, добавила она.