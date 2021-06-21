Бурматов сомневается, что Дума поддержит ограничение числа домашних животных в квартирах

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы вряд ли поддержат законопроект Госсовета Татарстана, направленный на введение обязательной регистрации домашних животных и возможность регионов законодательно ограничивать их количество в квартирах. Такое мнение ТАСС в понедельник выразил глава профильного комитета Госдума по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Мое мнение: в том виде, в котором он внесен, он принят не будет по нескольким причинам. Тема регистрации правильная, но ее надо реализовать в законодательстве о ветеринарии. И мы рассчитываем, что все-таки сможем это сделать при условии того, что это будет бесплатно для граждан. А тематика содержания животных в пунктах временного содержания и введение ограничений на разрешенное к содержанию в домах количество животных нами поддержано быть не может. Я считаю, что вряд ли этот закон может быть принят Госдумой в таком виде", - отметил Бурматов.

Он напомнил, что комитет последовательно выступает за всеобщую и бесплатную регистрацию домашних животных. Но, как подчеркивает депутат, все вопросы регистрации прописаны в законодательстве о ветеринарии, поправки необходимо вносить в этот закон, в то время как законопроект предлагает поправки в закон об ответственном обращении с животными, где тема регистрации не отражена.

Законопроект также предлагает ввести ограничение количества животных, которых можно содержать в квартирах. "Такую тему мы поддержать не можем по соображениям идеологическим, поскольку это косвенное введение имущественного ценза, мы не можем на это пойти. То есть фактически там предлагается: если человек богатый, то, пожалуйста, заводи животных, а если бедный, то потерпи, тебе еще рано. Но мы так до чего дойдем, потом такие ограничения на кого еще мы будем вводить", - отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что в отношении содержания домашних животных нужно обращать внимание не на квадратные метры квартиры, а на ответственность самих владельцев. "Адекватность владельца - ключевой фактор. Есть примеры, когда в двухсотметровой квартире хозяин в чулане запрет животное без еды и воды и уедет в отпуск. И при этом в маленькой однокомнатной квартире у бабушки три кошки живут, она о них заботится, ухаживает за ними. И никаких проблем", - подчеркнул Бурматов.

По его словам, депутаты не поддержат и пункт законопроекта, который касается возможности содержать бездомных животных не только в приютах, но и в пунктах временной передержки. "Мы против, потому что по закону приюты у нас контролируются, туда заходят общественные инспекторы, которым выдали удостоверения, которые имеют полномочия, могут осуществлять фото- и видеофиксацию. Деятельность приютов таким образом более прозрачна. А в пунктах временного содержания никакой контроль не производится, там все, что угодно может быть. Мы не можем это поддержать, нечего там животным делать. Они должны находиться там, где условия их содержания можно проконтролировать", - отметил Бурматов.

О законопроекте

Ранее законопроект был внесен в Госдуму Госсоветом Татарстана. Авторы инициативы предлагают прописать в законе об ответственном обращении с животными обязательную регистрацию домашних животных, а также возможность региональных властей устанавливать нормативы количества домашних животных, содержащихся в квартирах.

Законопроектом предлагается не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных. Документ также предлагает разрешить содержать бездомных животных в местах и пунктах временного содержания до 2026 года, так как в регионах сегодня нет достаточного количества приютов.