Голикова сообщила, что расширенная диспансеризация начнется 1 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса и дальнейшего лечения начнется в регионах с 1 июля, несмотря на существующие ограничения в ряде субъектов. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В числе приоритетных направлении в соответствии с посланием президента - это активизация диспансерного наблюдения. С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, и для тех граждан, у которых будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения. Мы сейчас внесли соответсвующие изменения в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам России, где все эти меры поименованы и к их реализации мы приступим с 1 июля, несмотря на те ограничения, которые действуют в РФ в связи с распространением коронавирусной инфекции", - сказала она на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Голикова добавила, что оказание плановой медпомощи и мониторинг рисков последующего развития хронического заболевания коронавируса является чрезвычайно важным. "На сегодняшний день мы видим, что такие риски существуют, поэтому мы планируем сделать это в те сроки, которые я назвала, несмотря на те сложности в регионах с распространением коронавирусной инфекции", - отметила вице-премьер.