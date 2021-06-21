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Пандемия COVID-19
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"Эпиваккорону" можно использовать для ревакцинации неограниченное число раз

В центре "Вектор" заявили, что состав вакцины позволяет делать прививки и повышать показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Состав вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" позволяет использовать этот препарат для ревакцинации неограниченное количество раз. Об этом сообщили журналистам в понедельник в центре "Вектор" Роспотребнадзора, где была разработана вакцина.

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"Состав вакцины "Эпиваккорона" создает возможность ее использования для ревакцинации - без ограничения по их [ревакцинаций] числу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такая ревакцинация является безопасной и должна повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений, а затем поддерживать их для обеспечения постоянной защиты.

"Эпиваккорона", разработанная в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, стала второй вакциной от коронавируса, получившей регистрацию в России 14 октября 2020 года.

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