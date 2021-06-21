Воронежские власти отменили все массовые мероприятия до августа

ТАСС, 21 июня. Власти Воронежской области из-за обострения эпидситуации отменили все культурно-массовые мероприятия до августа. Об этом в понедельник сообщает региональный оперштаб.

"Органам государственной власти Воронежской области, органам местного самоуправления отменить проведение всех массово-зрелищных мероприятий, запланированных на июнь, июль 2021 года", - говорится в решении оперштаба.

Так, отменены межрегиональный фестиваль "Песни над Доном", праздник, посвященный 30-летию археологического музея в Костенках, традиционный фестиваль "Ночь в Дивногорье" перенесен с 19 июня на 21 августа.

Областные власти поручили главам районов следить за соблюдением этого решения, а также проконтролировать проведение дезинфекции в жилых домах и общественных местах.

В Воронежской области зарегистрировано 88 131 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, суточный прирост составил 196 человек.