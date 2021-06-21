Губернатор Волгоградской области ревакцинировался от коронавируса

ВОЛГОГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в понедельник во время встречи с членами Общественной палаты региона сообщил о том, что он ревакцинировался от новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

На встрече губернатор акцентировал внимание общественности на важности неукоснительного соблюдения противоэпидемических мер. Вакцинацию от коронавируса Бочаров и его семья прошли в апреле.

"Учитывая, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной, я проверил наличие антител в крови после первой вакцинации, после которой уже прошло значительное время, и увидел их серьезное снижение. Поэтому принял решение и буквально накануне прошел ревакцинацию - еще раз вакцинировался. И считаю это очень важным и для себя, и для своих родных, коллег, для жителей Волгоградской области. Это осознанное решение, и считаю, что <…> только собственным примером можно показать, что делать", - цитирует слова губернатора пресс-служба.

Бочаров отметил, что члены Общественной палаты региона пользуются большим авторитетом у населения, и призвал их "своим примером показать людям ответственный подход к своему здоровью, здоровью родных и близких людей, здоровью жителей Волгоградской области в целом".

В регионе ежедневно выявляется порядка 80-90 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, однако темпы прироста пока гораздо ниже, чем в среднем по России. Резерв коечного фонда сохраняется на уровне 20%. Губернатором Волгоградской области поставлена задача к осени достичь в регионе коллективного иммунитета.

"Вакцина поступает согласно графику Минздрава России и оперативно распределяется в прививочные центры. Защиту от COVID-19 уже получили 356 тыс. человек. В общем числе привитых 66% - люди старшего возраста и жители с хроническими заболеваниями", - добавили в пресс-службе обладминистрации.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области на понедельник зарегистрировано 61 677 случаев заражения (плюс 101 за сутки). С начала пандемии от коронавируса вылечилось 58 604 человека (плюс 64 за сутки). В регионе зафиксировано 1 460 смертельных случаев от СОVID-19.