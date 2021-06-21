Полный электронный документооборот между МСЭ и медорганизациями введут до конца года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Полный электронный документооборот между учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) и медицинскими организациями будет введен до конца 2021 года. Об этом в понедельник заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы начали работу и перевод работы МСЭ на заочный и обезличенный режимы. В текущем году в 12 регионах пройдет пилот по апробации дистанционного прохождения МСЭ. До конца этого года между медицинскими организациями и бюро МСЭ будет обеспечен электронный документооборот", - сказала она.

Голикова добавила, что это позволит сократить сроки экспертизы и упростить саму процедуру для граждан.

"У нас в стране, как вы знаете, более 11,5 млн инвалидов. Качество их жизни напрямую зависит от организаций медико-социальной экспертизы и реабилитации. Ежегодно во МСЭ нуждаются порядка 2,9 млн граждан, и поэтому прохождение экспертизы должно быть максимально удобно и упрощено", - пояснила она.