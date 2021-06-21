Первый инклюзивный парк для людей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Пскове

ПСКОВ, 21 июня. /ТАСС/. Первый на Северо-Западе РФ инклюзивный парк для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открылся в Пскове вблизи Центра лечебной педагогики, дифференцированного обучения Псковской области (ЦЛП), сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона.

В феврале 2018 года Александр Беглов, занимавший на тот момент пост полпреда президента в СЗФО, по итогам посещения Псковской области отметил, что не встречал в других субъектах аналогичных рекреационных зон. Он также отмечал, что проекты подобных парков необходимо тиражировать и в других регионах.

"В Пскове открылся инклюзивный парк в Корытовском лесопарке. Благоустройство парка проводилось силами общественной организации "Чудской проект", Центра лечебной педагогики, муниципалитета Балви (Латвия) при поддержке программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия". Теперь в парке могут отдыхать, гулять, кататься на велосипедах или роликах жители и гости Пскова", - отмечается в сообщении.

Проектно-сметная документация парка была разработана в рамках международного проекта "Дружественные города". Создавая проект парка, горожане консультировались с эстонскими и латвийскими специалистами, изучали их опыт по созданию доступной городской среды, посещая подобные парки в Швеции и Германии.

Ранее директор ЦЛП Андрей Царев пояснял ТАСС, что парк возводится в непосредственной близости от псковского центра лечебной педагогики, где проходят обучение дети с ОВЗ. По словам Царева, чтобы создать проект парка псковские специалисты посетили ряд европейских стран и позаимствовали опыт зарубежных коллег. Парк обустроен на основе концепции создания рекреационной зоны на принципах универсального дизайна, то есть создана территория, которая будет полезна и доступна для всех людей. Инклюзивность парка заключается в том, что в нем создана среда для людей, которые имеют ограничения в передвижении, в сенсорном восприятии.

Как пояснил в понедельник Царев, общая площадь парка составляет порядка 8 гектаров. Состоялось открытие парка, хотя он пока обустроен на половине планируемой площади. Территория обычных граждан и людей с разной степенью инвалидности. "Это первая очередь, построена половина этого парка, это около 5 гектаров. Оставшаяся часть - мы надеемся найти средства для того, чтобы можно было бы ее привести в порядок", - сказал собеседник агентства.