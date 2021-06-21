Онлайн-форма для отчета об обязательной вакцинации заработает в Подмосковье с 1 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Форма для отчета о прохождении обязательной вакцинации для работников ряда сфер заработает на портале госуслуг Московской области с 1 июля. Об этом в понедельник сообщила журналистам заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"У нас на портале госуслуг будет <...> запущена с 1 июля форма, в которую каждое предприятие должно будет занести информацию о количестве сотрудников, которое имеется, о количестве сотрудников вакцинированных, приложить фамилии и списки. Все вакцинированные жители заносятся в федеральный регистр. На основании данных предоставленных предприятиями, будет производиться сверка автоматическая с регистра вакцинированных. И будет выводиться тот самый реальный процент по каждому предприятию", - сказала Стригункова.

Ранее главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Должна быть обеспечена обязательная вакцинация и для госслужащих.