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Пандемия COVID-19

Эстония разрешила вакцинированным россиянам въезжать в республику

Однако с момента вакцинации должно пройти время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты, указал эстонский МИД

ТАЛЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Прошедшие курс вакцинации жители третьих стран, включая Россию, могут въехать в Эстонию. Соответствующее сообщение опубликовал МИД Эстонии на своем сайте.

"Правительство расширило с 21 июня возможности поездок в Эстонию из третьих стран, - указано в сообщении. - В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты".

Теги
ЭстонияРоссияПандемия COVID-19
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