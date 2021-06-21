Эстония разрешила вакцинированным россиянам въезжать в республику

ТАЛЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Прошедшие курс вакцинации жители третьих стран, включая Россию, могут въехать в Эстонию. Соответствующее сообщение опубликовал МИД Эстонии на своем сайте.

"Правительство расширило с 21 июня возможности поездок в Эстонию из третьих стран, - указано в сообщении. - В Эстонию снова можно будет, при необходимости с визой, въезжать в любых целях вакцинированному человеку без признаков заболевания COVID-19, если с момента вакцинации прошло время, необходимое для достижения максимальной иммунной защиты".