Ревакцинация неизбежна. Главное о коронавирусе за 21 июня

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 5 334 204 случая заражения, из них новых — 17 378. За сутки умерли 440 человек, за весь период — 129 801.
- Проходить ревакцинацию стоит не менее чем через полгода, и она необходима как переболевшим, так и привившимся, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он также сообщил, что подъем уровня заболеваемости демонстрируют "порядка 65 регионов" страны.
- "Ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- В Подмосковье выявлено рекордное число заразившихся за сутки — 1,8 тыс. человек.
- Медицинские маски не могут спровоцировать тепловой удар в жаркую погоду, но летом лучше отказаться от масок темного цвета или сделанных из плотной ткани, сообщил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Он также напомнил, что при высокой температуре маски приходится менять чаще, так как они быстрее становятся влажными и их эффективность снижается.
- В Петербурге закрываются для посещения аттракционы и ограничивается доступ в фан-зоны.
- Крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night, который должен был состояться 25 июня в Екатеринбурге, отменят.
Москва
- Всего зафиксировано 1 294 154 случая заражения, из них новых — 7584. Госпитализированы 1656 человек.
- Клинические исследования "Спутника V" среди людей 12–17 лет стартуют в начале июля, идет набор добровольцев.
- В столице можно привиться в семи офисах "Мои документы".
- Подача заявлений на регистрацию брака с 21 по 27 июня будет по предварительной записи.
- Более 100 заведений общепита в столице планируют создать COVID-free пространства.
Мир
- Всего зафиксировано более 178,5 млн случаев заражения, умерли 3 868 010 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Заболеваемость в мире снижается восьмую неделю подряд, а смертность — седьмую неделю подряд, заявил глава ВОЗ.
- В Италии отменили комендантский час.