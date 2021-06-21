Всех пострадавших в ДТП с автобусами на Кубани выписали из больницы

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Всем пострадавшим в ДТП с автобусами, перевозившими детей из детского лагеря, оказана необходимая медицинская помощь, они выписаны из больницы, их доставляют в Краснодар, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов сообщал, что 15 детей получили ушибы и ссадины, пострадавшие доставлены в Туапсинскую районную больницу №2, все дети из Краснодара, им оказывали помощь. Позже в ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточняли, что после ДТП госпитализированы 14-летний мальчик (житель Краснодара) и 49-летний водитель автобуса Volvo.

"Все пострадавшие, включая несовершеннолетних и совершеннолетних, отпущены из больницы", - сообщили в пресс-службе, пояснив, что для перевозки детей в Краснодар был направлен автобус, некоторых детей забрали родители, все пострадавшие дети сейчас направляются в Краснодар.

Ранее в ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали о столкновении двух автобусов, двигавшихся в попутном направлении, с последующим возгоранием одного из них. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после столкновения в больницу доставили 16 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

ДТП произошло в Туапсинском районе на 23-м километре трассы Джубга - Сочи при организованной перевозке детей пионерского лагеря, расположенного в поселке Ольгинка в Краснодаре. По предварительной версии, у одного из автобусов отказали тормоза, водитель автобуса "Вольво", по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автобусом МАН. СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудило по данному факту уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ), прокуратура региона проводит проверку.