Российские спутники из космоса отслеживают наводнение в Крыму

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские спутники дистанционного зондирования Земли в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию с наводнением в Ялте. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в понедельник в Twitter. Также к публикации госкорпорации прикреплены фотографии наводнения со спутников.

Российские спутники дистанционного зондирования Земли #РесурсП и #КанопусВ проводят непрерывный мониторинг масштабного подтопления в городе Ялте. Напомним, в четверг на Крым обрушилась непогода, сильные ливни вызвали наводнения. В регионе действует режим ЧС pic.twitter.com/HO8Sna1gFT

"Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" и "Канопус-В" проводят непрерывный мониторинг масштабного подтопления в городе Ялте", - говорится в сообщении.

Циклон над Крымом с минувшего четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.