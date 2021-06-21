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Средства от штрафа за разлив нефти на Таймыре пойдут на ликвидацию загрязнений в Арктике

На полученные средства ликвидируют загрязнения не только "Норникелем", но и другими компаниями

ТАСС, 21 июня. Средства, которые компания "Норникель" выплатила в качестве штрафа за разлив нефти на Таймыре, в том числе будут направлены на ликвидацию накопленного экологического ущерба в Арктической зоне. Об этом сообщил начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Владимир Чернышев в понедельник.

"Есть поручение правительства о том, что большую часть средств, которые были оплачены компанией, должны пойти на ликвидацию всевозможных последствий, в том числе на ранее накопленного вреда не только этой компанией, но и другими компаниями, потому что Арктическая зона - это объекты, которые довольно активно развивались в свое время. При этом внимание на экологическую составляющую обращалось недостаточно много в какой-то период времени", - сказал он во время круглого стола в Общественной палате.

При этом, по словам Чернышева, компания еще не представляла документацию в ведомство по этим проектам.

В конце мая один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде. Сумма взыскания была снижена судом до 146,2 млрд руб.

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