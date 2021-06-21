На Кубани введут обязательную вакцинацию от коронавируса для работающих с людьми

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края совместно с региональным управлением Роспотребнадзора в ближайшее время введут обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей региона, работающих с людьми, из-за роста заболеваемости, сообщил у себя в Telegram -канале в понедельник глава региона Вениамин Кондратьев.

"К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших. Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - говорится в сообщении губернатора.

По информации оперативного штаба региона на понедельник, за последние сутки на Кубани было выявлено 113 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 50 565 человек, 44 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 268 человек умерли, 54 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Курорты Краснодарского края приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.