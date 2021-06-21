Фестиваль сувениров и гастрономии Приморья открылся во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 июня. /ТАСС/. Первый фестиваль сувениров и гастрономии из Приморья, который продлится все лето, открылся в центре Владивостока в понедельник. Гости могут приобрести там произведенные в регионе аксессуары, хлеб с добавлением морской капусты, блюда и напитки от местных ресторов, передает корреспондент ТАСС.

"Это шестой фестиваль "Сделано в Приморье", он стал уже традиционным, за шесть фестивалей более 30 тонн продукции продано производителями. Более 300 тыс. человек посетили фестиваль в различных его вариациях. Этот фестиваль, надеемся, станет долгим - более 100 заявок [подали] предприниматели на участие <…> Будут сменяться предприниматели, площадка будет постоянно оживать, <…> график расписан, они будут стоять по две-три недели", - сказала краевой министр экономического развития Наталья Набойченко.

Она отметила, что площадка фестиваля позволяет производителям знакомиться друг с другом, объединяться для создания новых продуктов и расширять свою аудиторию. Представить свои товары на фестивале могут предприниматели как из Владивостока, так и из других территорий края. Фестиваль делится на три тематических направления - гастрономическое, где в специально оборудованных домиках фестивальные блюда готовят приморские рестораторы. На торговой улице работают производители продуктов питания, на площадке для самозанятых мастера представляют декоративные изделия ручной работы.

"На торговую улицу у нас уже запись на месяц вперед, и предприниматели подходят даже сейчас - спрашивают, как записаться, чтобы поучаствовать. Среди рестораторов у нас будет ротация, у нас условие, что [они смогут работать на гастрономической улице VladiFoodStreet] минимум один, максимум - два месяца. <…> Каждый из рестораторов разработал свое меню уличной еды", - сообщил генеральный директор регионального центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров.

Приморье на вкус

До наступления холодов жители и гости смогут приобрести на одной из центральных улиц Владивостока мед с кедровыми орехами, высушенные ягоды шиповника, различные чайные и травяные сборы и экологичные лакомства. В центре "Мой бизнес" уточнили, что предприниматели будут представлять свою продукцию по несколько недель, либо до того момента, пока у них не закончится товар.

"Мы смешиваем приморские травы, а также растения из других регионов с чайными основами - черным классическим, зеленым чаями, иван-чаем, травяным чаем ройбуш. У нас есть сборы как вкусовой направленности, так и со специфическими свойствами - иммунные, успокаивающие, бодрящие. Есть и различные десерты без сахара, к примеру, пастила, шоколад", - сказал представитель компании "Чай до травы", которая не в первый раз участвует в фестивале приморских товаров.

Эко-пекарня "Бушковский" представила на фестивале шесть видов хлеба, в том числе ржано-пшеничный с добавлением морской капусты. Предприятие открылось менее года назад. Рецепт бездрожжевого хлеба с морской капустой основатель пекарни привез с Камчатки, в честь которой и назвал этот вид выпечки. Сотрудник предприятия отметила, что участие в фестивале позволяет пекарне работать над увеличением объемов производства, чтобы хлеба хватало и на площадке, и в магазинах-партнерах.

Занятость творчеством

В творческой зоне, где изделия ручной работы представляют мастера, получившие статус самозанятых, представлены свечи, скульптуры вырезанные из дерева, украшения с натуральными камнями и морскими стеклами. Рукодельники вдохновляются как местными материалами, так и эстетикой жизни у моря. К примеру, популярным сувениром являются фигурки морских животных и ракушек, изготовленные методом валяния из овечьей шерсти. Мастер также предлагает выполненные в этой же технике рюкзаки в виде кальмара и современные модели валенок.

Семейная мастерская 7candles изготавливает во Владивостоке ароматические свечи из натуральных компонентов. На фестивале они представляют свечи, которые при горении источают запахи попкорна, соленой карамели и других десертов. "Сейчас мы готовим коллекцию, в которой будет свеча с ароматом морской соли. Другой мастер из Владивостока красиво оформит для этих свечей крышки - сделает эффект волны из эпоксидной смолы", - отметила представитель мастерской.

Фестиваль "Сделано в Приморье" проводится в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.