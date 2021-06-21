DM: объявившая о рождении 10 детей женщина из ЮАР находится в психлечебнице

ПРЕТОРИЯ, 21 июня. /ТАСС/. Жительница Южно-Африканской Республики 37-летняя Госиаме Ситоле, которая со своим гражданским мужем утверждала, что родила в текущем месяце 10 детей, уже несколько дней находится под наблюдением врачей-психиатров в одной из больниц страны. Об этом сообщила в понедельник британская газета Daily Mail.

По ее данным, Ситоле была задержана полицией и передана социальным работникам, которые доставили ее в больницу в Йоханнесбурге для психологического освидетельствования. После этого она была помещена в больничную палату, где до сих пор и находится. Полиция отмечает, что женщина не была арестована по причине совершения какого-либо преступления. Ее задержание стало результатом заявления гражданского мужа о том, что Ситоле потерялась и не выходила на связь после того, как сообщила ему в ночь на 8 июня о рождении 10 детей. Информационный портал The Daily Beast отмечает, что Ситоле находится под присмотром врачей с конца минувшей недели.

В свою очередь зимбабвийский новостной портал Pindula передает, что Ситоле задержали на основании действующего в ЮАР Закона о психическом здоровье. Он позволяет властям задерживать человека до 72 часов в целях проведения психологической экспертизы. Такая экспертиза уже проведена, и, по словам портала, было установлено, что у Ситоле в течение последнего года не было беременности.

В свою очередь Министерство здравоохранения ЮАР объявило 19 июня, что не может подтвердить информацию о том, что Ситоле родила в июне сразу 10 детей. По словам Минздрава, ни в одной из больниц страны в текущем месяце не появилось у одной женщины столь значительного количества новорожденных.

Южноафриканский портал Independent Online передал 8 июня новость о рождении у Ситоле десяти детей, что вызвало большой интерес в стране и в мире. Источником информации стал гражданский муж Ситоле, который сейчас утверждает, что получил соответствующее сообщение от своей жены из роддома. Сейчас муж Ситоле призвал прекратить направлять пожертвования в адрес семьи на содержание новорожденных.

В мире наибольшее число детей - девять - родила в мае жительница Мали Халима Сиссе. Она внесена в Книгу рекордов Гиннесса.