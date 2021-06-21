Военные очистили в Крыму более 27 тыс. кв. м улиц и дворов

ТАСС, 21 июня. Российские военнослужащие очистили более 27 тыс. квадратных метров улиц и дворов жилых домов в Крыму. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в понедельник.

"От последствий дождевого паводка в Крыму военнослужащими Минобороны России очищено свыше 27 тыс. кв. м улиц и дворов жилых домов, вывезено более 230 тонн мусора, для обеспечения питьевой водой гражданского населения подвезено свыше 122 кубических метров питьевой воды", - отметили в военном ведомстве.

Также мобильный отряд Минобороны выполнил задачу по оборудованию дамб, расчистке ила, горных пород, мусора, чтобы направить реку в старое русло.

"Также мобильные отряды подразделений Черноморского флота продолжают очистку набережной города Ялты от завалов ила и грунта, образовавшихся в результате подтопления. Для проведения работ используется специальная инженерная техника - бульдозеры, экскаваторы и самосвалы", - пояснили в Минобороны.

Около 21 тыс. человек задействованы со стороны Минобороны России в оказании помощи населению Крыма, которое пострадало из-за наводнения. Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина распорядился нарастить группировку.