Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую образовательную НПО "Бард колледж"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ признала деятельность американской образовательной неправительственной организации "Бард колледж" нежелательной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 21 июня Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности образовательной иностранной неправительственной организации "Бард колледж" (Bard College, США), - сообщили в Генпрокуратуре. - Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ".

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций. На данный момент в этом перечне содержатся сведения о 34 нежелательных НПО, "Бард колледж" станет 35-й.