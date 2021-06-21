Батареи потеплели в нескольких домах Петербурга из-за работ по промывке систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Батареи стали теплыми в нескольких домах в Петербурге в понедельник в 30-градусную жару из-за производственных работ по промывке систем отопления. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского жилищного комитета, батареи потеплели всего на несколько часов, график работ формировался весной и его сложно скорректировать даже с учетом жаркой погоды.

"Графики составляются еще весной, когда отопительный сезон еще идет, естественно, все эти работы проводятся планово, и нельзя предсказать, какого числа будет 30 градусов. Максимальная температура воды, которая подается, - 75 градусов, и еще в процессе она остывает, и это не занимает несколько дней, максимум - несколько часов в то время, когда основная часть людей находится на работе", - сказали в пресс-службе.

По информации управляющей компании "Жилкомсервис 2 Адмиралтейского района", из-за промывки системы центрального отопления была отключена горячая вода в понедельник в домах по адресам: Гражданская улица, 7А, 9А, улица Декабристов, 14/7 А, 14/7 Б, 16 А, Казанская улица, 33/5А, 38А, 40А, переулок Пирогова 4А, 6А. "Возможно потепление батарей", - отмечается в сообщении.

Промывка трубопроводов и радиаторов проводится ежегодно перед испытанием установок и систем теплопотребления на прочность. Трубы промываются до тех пор, пока промывочная вода не станет светлой, без примеси песка, ржавчины и других типов грязи. Если систему отопления не промывать, но ее теплоотдача ухудшается, трубы быстрее изнашиваются.

Ранее ТАСС сообщал, что уже в утренние часы в Петербурге в понедельник столбик термометра поднялся до 30,7 градуса, был побит третий кряду суточный температурный рекорд, прежний максимум был зафиксирован в 2006 году. В субботу, 19 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. В воскресенье, 20 июня, температура воздуха в городе превысила 30 градусов тепла и также побила рекорд для этого дня, установленный в 2006 году.