Мэр Геленджика считает, что обязательная вакцинация необходима для сотрудников туротрасли

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Мэр Геленджика Алексей Богодистов считает, что обязательная вакцинация необходима для тех, кто ежедневно работает с туристами. Об этом он написал в своем Telegram -канале.

Ранее в понедельник, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что власти совместно с региональным управлением Роспотребнадзора в ближайшее время введут обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей, работающих с людьми, из-за роста заболеваемости.

"С многочисленными гостями курорта наши земляки ежедневно работают в отелях, ресторанах, на пляжах, в транспорте, всем нужна защита от коронавируса", - написал Богодистов.

Он уточнил, что в Геленджик туристов ежедневно доставляют около 30 самолетов, автомобильным транспортом на курорт каждые сутки добираются десятки тысяч туристов.

По информации оперативного штаба региона на понедельник, за последние сутки на Кубани было выявлено 113 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 50 565 человек, 44 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 268 человек умерли, 54 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Курорты Краснодарского края приняли с 1 по 11 мая более 680 тыс. туристов, что на 20% больше, чем в 2019 году. Заполняемость отелей в среднем составила около 80%. Из-за пандемии коронавируса в регионе вводился мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года.