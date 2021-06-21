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ЧМ-2022 по футболу

Путин обсудил с президентом ФИФА подготовку чемпионата мира по футболу в Катаре

Президент России и Джанни Инфантино затронули также тему наследия российского чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник обсудил с президентом ФИФА Джанни Инфантино подготовку к чемпионату мира по футболу в Катаре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин в Кремле принял Джанни Инфантино. Состоялся обмен мнениями о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу в Катаре", - сказал Песков.

По его словам, Путин и Инфантино затронули также тему наследия российского чемпионата мира по футболу.

Ранее Песков сообщал о запланированной встрече главы российского государства с президентом ФИФА. По словам представителя Кремля, на повестке встречи был широкий круг вопросов - от взаимодействия с Россией по проведению ЧМ по футболу в Катаре до предстоящего мирового первенства по пляжному футболу, которое пройдет в августе в России. Также Песков сообщал о планах Инфантино посетить в Санкт-Петербурге матч Бельгия - Финляндия.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКатарРоссияПесков, Дмитрий СергеевичИнфантино, ДжанниЧМ-2022 по футболу
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