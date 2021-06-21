Более 170 заведений в Москве уже могут приступить к работе в "бесковидном режиме"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Свыше 170 столичных заведений, в частности кафе, бары и рестораны, уже могут начать работать как "бесковидные". Они могут работать в любое время дня и ночи, а от посетителей не требуется ношения масок и перчаток, сообщил ТАСС в понедельник замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Включение предприятий в реестр COVID-free носит заявительный характер. Более 170 заведений уже начали работать как "бесковидные": они заявили о своем желании, вошли в реестр на i.moscow и могут начать работать без ограничений по времени. При этом горожане смогут посещать такие кафе и рестораны без средств индивидуальной защиты, столы в них можно расставлять ближе, чем на 1,5 м друг от друга, но персонал будет работать в масках и перчатках", - пояснил Немерюк.

Он подчеркнул, что заведения, изъявившие желание работать как COVID-free, проверят на предмет соответствия всем требованиям Роспотребнадзора и указа мэра Москвы. По его словам, эксперимент по созданию "бесковидных" зон в московских заведениях общепита планируется провести до 29 июня. Посещать рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те горожане, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг.

"При анонсировании проекта мы ожидали, что таких "бесковидных" заведений будет 10-15. Но сами предприниматели, предложив такой формат работы для кафе и ресторанов в нынешних эпидусловиях, показывают высокую активность в заявительной кампании. Количество желающих войти в реестр COVID-free за два дня превысило ожидания более чем в 10 раз. Прием заявок продолжается", - заключил Немерюк.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние смогут посещать "бесковидные" заведения без прививки, но в сопровождении привившихся родителей и иных законных представителей.