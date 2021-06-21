Власти Ялты готовятся к новому ухудшению погоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ялты, где на минувшей неделе из-за сильнейших за век дождей произошли подтопления, снова готовятся к приходу непогоды. Об этом сообщила журналистам в понедельник глава администрации города Янина Павленко.

"Сейчас прекрасная погода, на улице 30 градусов. Но вода с гор идет непрекращающимся потоком. Вызывает тревогу та сводка, которую мы только что получили от гидрометцентра. Сегодня с вечера после 20:00 21 июня и весь день завтра предполагаются ливни и грозы. Мы ожидаем еще 12 мм осадков и, безусловно, мы к этому готовимся", - сказала Павленко.

Она также добавила, что нарушение норм застройки усугубило последствия подтопления. "В результате устранения последствий стихии мы столкнулись и выявили еще одну серьезную проблему, которая, на мой взгляд, сегодня усугубила последствия стихии, в частности, затопление частного жилого сектора произошло в большей степени по причине того, что этот жилой сектор построен в нарушение всех норм и правил на земельных участках, которые находятся в руслах рек, чего не может быть в принципе", - сообщила Павленко на своей странице в Facebook .

По ее словам, власти города сейчас занялись формированием перечней инфраструктурных объектов, которые необходимо восстанавливать в первую очередь. "С учетом особого отношения президента к ситуации сейчас в Крыму и в частности в Ялте, его поручениям, сегодня мы готовим проект инфраструктурного восстановления и развития нашего города. Прежде всего, мы внесем соответствующие изменения в генеральный план и иную градостроительную документацию, чтобы более не допустить возникновения таких ситуаций. Русла рек не могут застраиваться, и у нас сейчас есть уникальная возможность, наконец, привести градостроительную документацию города в порядок", - добавила Павленко.

Новая дамба

По ее словам, в городе построят новую дамбу. "Река вышла из берегов, стала просто огромной, вода подтапливает дома, сейчас в районе подтопления находится 10 домов, там формируется дамба, чтобы остановить этот поток воды, который также идет на город. Джафера Сейдамета (район улицы в Ялте) - там идет одна река, рядом на улицу Кривошты идет вторая река, которые в целом обе приходят в русло реки Быстрая. Сейчас, чтобы не допустить очередного подтопления города, мы строим дамбу в районе Джафера Сейдамета", - добавила Павленко в опубликованном на странице видеообращении.

Она уточнила, что практически все население района эвакуировано. "Там осталось порядка 10 взрослых людей, которые не хотят уходить из своих домов, хотят охранять свое имущество. Мы убеждаем людей, что там выставлен наряд полиции, который все охраняет и проводит все необходимые мероприятия. И призываем людей эвакуироваться туда же, куда эвакуированы их семьи", - добавила глава администрации.

Павленко отметила, что аварийно-спасательные работы сегодня продолжаются на семи подтопленных участках Большой Ялты. "Прежде всего, это поселок Кореиз, где оказались подтоплены 98 жилых домов. Дальше это, безусловно, район Джафера Сейдамета, где оказались дома построены частные в русле реки", - заявила Павленко, добавив, что также работы продолжаются в районах Кривошты-Вергасова, Краснокаменки и Гурзуфа.

По всей территории Большой Ялты также идут аварийно-восстановительные работы. "За счет своего расположения ландшафтного от гор к морю основная масса воды, которую мы получили за эти дни, - около 137 мм осадков - сошла в море", - добавила Павленко.

Угрозы туристам нет

Мэр города также заявила, что туристам ничего не угрожает. "Отдыхающим ничего не угрожает сегодня на нашей территории. Ситуация абсолютно стабильная, вода есть, свет есть. Единственное, что сегодня еще запрещено, это купаться в Черном море", - сказала Павленко.

Ранее главный санитарный врач по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщала, что Роспотребнадзор считает купание в морской воде сейчас в районе Ялты небезопасным. По словам Павленко, вопрос купания должен решиться в ближайшее время. "В море сегодня купаться запрещено, потому что мы ждем результатов бактериологических исследований воды, которые будут завтра к вечеру, - сказала Павленко. - В ближайшие дни мы разрешим этот вопрос".

Всекрымский субботник

Кроме того, в город дополнительро прибудут около 1 тыс. человек на всекрымский субботник, для ликвидации последствий ливней.

"Нам помогают абсолютно все города и районы Крыма, посылают сюда технику, гуманитарную помощь в виде питьевой воды и одежды для тех людей, которые пострадали, которые у нас сегодня расселяются. Завтра еще порядка 1 тыс. человек приедет на эту территорию на субботник. В связи с этим глава Республики Крым объявил завтра и послезавтра выходными днями на территории Большой Ялты", - сказала Павленко.

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