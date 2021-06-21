Нарышкин рассказал, когда поступили первые сведения об угрозе войны Германии против СССР

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Советская внешняя разведка в 1932 году получила первые сведения об угрозе войны Германии против СССР. Об этом говорится в статье директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина "В войну разведка вступила первой", опубликованной в журнале "Национальная оборона" к 80-летней годовщине Великой Отечественной войны.

"Первые сведения о появлении признаков военной угрозы со стороны Германии внешняя разведка получила летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти. ИНО (Иностранный отдел - первое название внешней разведки - прим. ТАСС) ОГПУ сообщало, что правительство Франца фон Папена инициировало начало секретных переговоров с Францией и Польшей по созданию наступательного союза против СССР", - говорится в статье главы СВР. Тогда же начальник ИНО ОГПУ Артур Артузов разослал в резидентуры циркуляр, в котором предлагалось начать подготовку к работе в условиях войны Германии против СССР.

"Для нашей разведки, имевшей в Германии в ту пору сильные оперативные позиции, неизбежность прихода Гитлера к власти не являлась секретом, равно как и то, какую политику он будет проводить. С началом гражданской войны в Испании обстановка в Европе изменилась. Страны Антанты пытались найти компромисс с фашистами, задабривая Гитлера кредитами и сырьем взамен на "гарантии мира", под чем фактически понимался разворот агрессивных устремлений на Восток", - отмечает в статье Сергей Нарышкин.

В частности, он привел полученный разведкой отчет о беседе Гитлера со швейцарским бизнесменом Буркантом 11 августа 1939 года. "Однозначно зная, кому передадут его слова, фюрер занимается форменным шантажом: "Если Запад настолько глуп и настолько слеп, чтобы напасть на Германию, то я вынужден буду объединиться с Россией, чтобы разгромить Запад... Затем, еще усилив свою мощь в итоге победы на Западе, я нападу на Россию. Все мои планы и замыслы в принципе направлены против России", - приводит архивные сведения глава СВР.

Летом 1940 года Гитлер отдал приказ Генштабу о подготовке к войне с СССР сразу после окончания исхода англо-французских войск из Дюнкерка. "Первыми сведениями об этом можно считать сообщение нашей резидентуры во Франции от 4 августа 1940 года о начале переброски высвободившихся гитлеровских войск с западного фронта к советским границам", - пишет Сергей Нарышкин.