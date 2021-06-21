Вакцинация может стать условием для очного обучения в университете Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Прохождение вакцинации от коронавируса может стать условием для допуска к очному обучению в Севастопольском государственном университете. Об этом сообщил ректор вуза Владимир Нечаев в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"Что касается Севастополя, пока ситуация относительно стабильная, но мы готовы к разным сценариям. В прошлом году мы продемонстрировали, что можем перестроиться достаточно оперативно на дистанционное обучение. В то же самое время мы рассматриваем, если будет соответствующая правовая база, это еще один сценарий, допуск к очной форме будет только у тех, кто прошел вакцинацию", - сказал ректор.

Нечаев отметил, что в прошлом году вуз серьезно продвинулся в вопросах дистанционного обучения и сдачи экзаменов.

В Севастополе до конца июня продлен режим повышенной готовности, введенный из-за распространения коронавируса. Сохраняется масочный режим в транспорте и помещениях, требования о социальном дистанцировании. Страдающим хроническими заболеваниями, которые могут способствовать тяжелому течению коронавируса, а также беременным рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.