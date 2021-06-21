Ученый рассказал, почему штаммы коронавируса получили широкое распространение

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Отсутствие масштабной и единовременной вакцинации привело к распространению новых, более заразных вариантов коронавируса. Такое мнение в понедельник высказал врач-кардиолог Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова, член-корреспондент РАН, один из авторов нового подхода в лечении тяжелого течения коронавирусной инфекции Симон Мацкеплишвили.

"Невакцинация <...> привела к тому, что появились эти варианты. Если бы была быстрая, максимально одномоментная и масштабная вакцинация, то тогда вирусу, любому его варианту, был бы поставлен серьезный заслон и мы бы не попали в эту ситуацию", - сказал ученый, выступая во время онлайн-дискуссии "Вакцинация от COVID-19 - мифы и реальность" на экспертной площадке МГУ "Диалог о настоящем и будущем".

Он привел в качестве положительного примера темпы вакцинации в таких странах, как США, Великобритания, Германия и Израиль, в которых ряд ограничений, введенных в связи с пандемией, уже начинают отменять.

"[В Израиле] сказали "надо" и народ <…> [прививку] сделал, и они это победили", - заключил Мацкеплишвили.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 178,5 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 334 204 случая заражения, выздоровели 4 878 333 человека, умер 129 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.