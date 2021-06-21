Фигурант дела экс-главы департамента Минпромторга Колотиловой умер в СИЗО

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фигурант уголовного дела экс-главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой умер в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В СИЗО-5 умер Речь идет о Владимире Зубкове, которого обвиняли по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"). Он проходил по делу экс-главы департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольги Колотиловой, суд арестовал его осенью 2020 года. С тех пор он пребывал в следственном изоляторе и сотрудничал со следствием", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил причину смерти Зубкова.

Член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ольга Дружинина подтвердила смерть заключенного Зубкова в СИЗО-5. "К сожалению, в ночь на понедельник в этом изоляторе скончался заключенный Зубков В. Ю. Известно, что медицинская помощь была оказана ему вовремя, но усилий медиков оказалось недостаточно. Мы будем держать на контроле ход проверочных мероприятий в изоляторе, которые ведутся после смерти арестованного", - сказала она, не уточнив иных подробностей инцидента.

В конце мая нынешнего года бывший заместитель губернатора Новгородской области, экс-глава департамента развития фармацевтической промышленности Минпромторга Ольга Колотилова была арестована по обвинению в крупном мошенничестве. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля. По этому делу также проходит Ольга Покидышева, которая, как указано на сайте Минпромторга, работает в должности замглавы департамента развития фармацевтической промышленности. Минпромторг был признан по данному уголовному делу потерпевшим.