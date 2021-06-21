Воронежский губернатор поручил закрывать кафе при повторных нарушениях

ТАСС, 21 июня. Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился ужесточить меры воздействия на предприятия общепита, которые повторно нарушают антиковидные меры безопасности, призвав закрывать такие заведения. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

"Я ставлю вам задачу: сейчас хватит выписывать протоколы непонятые, которые никем не исполняются. Нужно накладывать штраф, как мы договаривались - на руководителя, на лицо, которое отвечает за обеспечение безопасности на этом объекте. Давайте так поступим: на этой неделе мы штрафуем лиц, обеспечивающих безопасность, на следующей неделе выходим с повторными проверками. Если нарушения подтвердятся, приостанавливаем деятельность", - приводит слова губернатора пресс-служба.

По данным правительства, 60% от общего количества заболевших заражаются в общественных местах - ТЦ, развлекательных площадках, барах, ресторанах и общественном транспорте. "С мая число пневмоний по КТ выросло в два раза, отмечается рост тяжелых форм. Недельный прирост госпитализаций в регионе составил 36%", - сообщает пресс-служба.

Губернатор согласовал уменьшить заполняемость залов культурно-развлекательных учреждений до 50%, также принято решение приостановить работу детских комнат в торговых центрах.

В настоящий момент в Воронежской области зарегистрировано более 88 тыс. случаев новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки - 199 случаев, умерли 3 667 человек. В регионе от коронавируса вакцинировано 29,45% жителей.