В Дагестане временно приостановили посещение культовых сооружений

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану временно приостановило посещение гражданами культовых зданий в республике для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по Дагестану Николая Попова размещено в понедельник на сайте регионального управления.

Согласно документу, руководители религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 21 июня 2021 года до прекращения режима повышенной готовности на территории региона обязаны не допускать проведение богослужений с присутствием людей и обеспечить "временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий".

В тексте документа уточняется, что для доступа граждан к богослужениям необходимо использовать онлайн-трансляции в интернете, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения.

"По усмотрению руководства религиозной организации богослужение может совершаться полностью на территории организации при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в тексте документа.

По информации Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Республики Дагестан, на сегодня - 34 745 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+80 человек за сутки).