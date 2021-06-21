Всероссийский конкурс мастеров резьбы по янтарю открылся в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Всероссийский конкурс ювелиров и мастеров резьбы по янтарю открылся в понедельник в Калининграде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе калининградского музея янтаря.

"Сегодня первый день работы конкурса. В пятницу откроется конкурсная выставка. Работы оценят члены жюри конкурса, который определят работы, который на ней будут представлены. В Калининград прибыли работы, которые будут представлены на конкурса. В нем участвуют работы мастеров из 11 городов России", - сообщил представитель пресс-службы.

Конкурс будет проходить до 25 июня. В нем примут ювелиры и камнерезы из Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Костромы, Махачкалы, Москвы, Нижнего Тагила, Санкт-Петербурга, Тольятти, Уфы и Ярославля. Программа 2021 года посвящена теме "Город". Организационный комитет предложил художникам обратить внимание на многообразие и неповторимость городов, на произведения архитектуры, садово-паркового искусства и скульптуры, особенности формирования исторической планировки, стили жизни.

Оценивать работы жюри будет по шести номинациям: "Создание художественного образа"; "Мастерство"; "Новаторство"; "Лучшее произведение из янтаря"; "Слава Земле русской!" (специальная номинация, посвященная 800-летию со дня рождения Александра Невского); "Образы истории. Кенигсберг - Калининград" (специальная номинация, посвященная 75-летию образования Калининградской области). Награждение и торжественное открытие конкурсной выставки состоится 25 июня в Музее янтаря.

Мероприятие включает также образовательную программу для студентов-ювелиров и дизайнеров Калининградского колледжа предпринимательства. 22 и 23 июня кураторы конкурса, представляющие регионы России, проведут для будущих ювелиров мастер-классы по созданию эскизов и проектированию в ювелирном искусстве, научат некоторым традиционным техникам и росписям, реставрации янтарных изделиях.

24 июня на площадке музея янтаря пройдет Всероссийская научно-практическая конференция "Принципы, концепции комплектования коллекций ювелирного и камнерезного искусства в музеях Российской Федерации". По данным пресс-службы, в ней примут участие Музеи Московского Кремля, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург), Научно-исследовательский институт теории и истории изобразительного искусства Российской академии художеств (Москва), Музей-памятник "Исаакиевский собор" (Санкт-Петербург), Государственный музей-заповедник "Царское Село" (Пушкин), Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Музей истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург).