Роспотребнадзор утвердил алгоритм проведения выставки "Иннопром" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор утвердил алгоритм, по которому в условиях пандемии будет проводиться международная промышленная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в понедельник.

"Совместно с федеральным Роспотребнадзором утвержден алгоритм проведения "Иннопрома", он включает в себя тотальную сдачу ПЦР-тестов всех, кто участвует. Работу только вакцинированных людей в плане обслуживающего персонала. Причем тесты у тех, кто задействован в системе выставки, будут браться ежедневно. Мы откроем дополнительные пункты взятия анализов ПЦР, в том числе в аэропорту Кольцово для приезжающих", - сказал он в эфире городского портала "E1" в понедельник.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Ее ежегодно проводят на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в составе которого четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. м и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. В 2021 году страной-партнером выставки выступит Италия. На площади порядка 3 тыс. кв. м. представят экспозицию национальных итальянских компаний. В 2021 году выставка пройдет с 5 по 8 июля.