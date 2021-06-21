В Петербурге исключат доступ посторонних на праздник выпускников "Алые паруса"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Доступ на праздник "Алые паруса" в Санкт-Петербурге любых категорий зрителей, кроме выпускников, будет исключен. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире " Радио России " в понедельник.

Традиционный праздник выпускников с концертом и выходом в акваторию Невы брига под алыми парусами в этом году решено провести 25 июня в очном формате, но на нем будут действовать строгие ограничения.

"Мы согласовали с Роспотребнадзором формат праздника, исключающий присутствие посторонних зрителей. В этом году "Алые паруса" - только для выпускников. Выпускникам придется использовать маски на протяжении всего мероприятия, при проходе на Дворцовую площадь будет организована термометрия, доступ для посторонних зрителей на набережные и на крыши зданий в районах проведения "Алых парусов" будет закрыт, так же, как и акватория Невы. Ограничения коснутся Васильевского острова, Петроградской стороны, а также Центрального, Адмиралтейского и Калининского районов", - сообщил Беглов.

Он призвал остальных зрителей остаться дома и посмотреть праздник в прямой трансляции.

Праздник выпускников "Алые паруса" впервые был организован для ленинградских школьников в 1968 году, впоследствии традиция была прервана, ее возобновили в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга. Ежегодно яркое шоу с выходом парусника в акваторию Невы, салютом и концертом посещали более 1 млн человек из разных городов. В прошлом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, праздник прошел в режиме телевизионной трансляции, без присутствия молодежи на набережных.