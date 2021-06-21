В Дагестане в 2021 году на изучение родных языков выделили 20 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 21 июня./ТАСС/. Финансирование на изучение родных языков в 2021 году в Дагестане оставили на уровне прошлого года. Объем выделенных средств из регионального бюджета составил 20 млн рублей. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"В этом году на изучение родных языков из регионального бюджета предусмотрено 20 млн рублей. Такая же сумма выделялась и в прошлом году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, эти средства пойдут на приобретение учебников на национальных языках, которые в последующем отправят во все школы республики.

"К сожалению в последнее время во всем мире остро стоит проблема исчезновения родных языков. И этому сейчас уделяется особое внимание. Поэтому считаем, чтобы язык сохранить в первую очередь дома должны говорить на родном и тогда мы не столкнемся с этой проблемой", - добавили в Минобре Дагестана.

В республике 14 письменных языков, на которых ведется вещание на республиканских радио- и телеканалах, издаются газеты и журналы. Народы региона говорят на языках, относящихся к трем крупным языковым семьям - северокавказской, алтайской и индоевропейской.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%).