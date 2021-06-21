Более 100 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Тунисе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Свыше 100 человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в тунисском городе Сус накануне дня начала Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Тунисе.

"Из-за эпидемической обстановки весной текущего года празднование 9 мая было перенесено в онлайн-формат. По этой причине решено провести шествие "Бессмертного полка" в канун начала войны. Свыше 100 участников мероприятия почтили память своих родных и близких, пройдя колонной с 60 портретами героев и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и тружеников тыла", - говорится в сообщении посольства.

Акция была организована Координационным советом организаций российских соотечественников Туниса в координации с посольством и при содействии представительства Россотрудничества.