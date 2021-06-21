Минкультуры проверит сведения о закрытии факультета МГК им. Чайковского

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство культуры России проверит информацию о закрытии факультета исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ) Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Ранее информация о закрытии факультета появилась в социальных сетях и СМИ.

"Минкультуры России направило запрос в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского с просьбой прокомментировать информацию о проблемах с поступлением абитуриентов на факультет исторического и современного исполнительского искусства, а также его возможном скором закрытии", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается в сообщении со ссылкой на представителя консерватории, речи о ликвидации факультета не идет. "Тревога необоснованная, - приводятся слова и.о. ректора МГК им. П. И. Чайковского Александра Соколова. - ФИСИИ остается самостоятельной структурой и проводит приемную кампанию отдельно".

По его словам, факультет наряду с другими структурными подразделениями является важной составляющей консерватории. При этом в целом для учреждения есть вопрос с сокращением бюджетных мест по направлению "исполнительское искусство" на 2021-2022 учебный год. Его планируется решить за счет дополнительного набора путем перераспределения с тех направлений, где не будет достаточного количества поступающих, отмечается в сообщении.

"Ведомство возьмет на контроль ситуацию в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского", - добавили в пресс-службе Минкультуры.