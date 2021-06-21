В Тюменской области создали совет представителей коренных малочисленных народов Севера

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Совет представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) при комитете по делам национальностей создали в Тюменской области. Соответствующее постановление регионального правительства подписал губернатор Александр Моор, сообщила пресс-служба главы региона в понедельник.

"Новый орган создан при комитете по делам национальностей Тюменской области. В его компетенцию входит заключение соглашений о возмещении убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате хозяйственной деятельности организаций всех форм собственности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в состав совета вошли представители общественных организаций КМНС, региональных и муниципальных органов власти и предприятий-недропользователей.

Как подчеркнул Моор, защита интересов коренных малочисленных народов - одна из важнейших задач в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории области. "Прямой и конструктивный диалог с общественностью - единственный эффективный механизм обеспечения межнационального согласия в регионе", - добавил глава региона.

По информации на сайте правительства, в Тюменской области к территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов отнесен Уватский район. По данным областного комитета по делам национальностей, в 12 стойбищах в отдаленных труднодоступных населенных пунктах района проживают 102 представителя коренных малочисленных народов: ханты, манси и эвенки.