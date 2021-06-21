В Карачаево-Черкесии более 450 человек убрали территорию популярного нарзанного источника

ЧЕРКЕССК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) совместно с добровольцами очистили от мусора порядка пяти гектаров территории популярного Красногорского нарзанного источника в Усть-Джегутинском районе республики. Участники собрали 10 кубометров мусора, написал в понедельник глава региона Рашид Темрезов в своем Instagram.

"Сегодня в рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России" по инициативе министра природных ресурсов и экологии КЧР Джашарбека Борисовича Узденова на территории Красногорских нарзанов - одного из наиболее популярного у туристов минерального источника - состоялась массовая уборка берега реки Кубань с применением технологии раздельного сбора мусора. 460 волонтеров, более 5 гектаров убранной территории, 10 кубометров мусора", - написал он.

Участники акции также убрали 310 кг стекла, 110 кг металла и 85 кг пластика. По словам Темрезова, за последние годы в регионе очистили около 550 км берегов, состоялось около 300 акций с участием более 50 тыс. жителей. "Сложно поспорить, что экологическое движение Карачаево-Черкесии набирает ощутимые обороты, в ряды эко-волонтеров из года в год вступают сотни, тысячи жителей республики", - добавил руководитель региона.

Красногорский нарзан находится в бассейне реки Кубань и является гидрогеологическим памятником природы федерального значения. Целебная минеральная вода пробивается из трещин кирпично-красных юрских песчаников. Круглый год у источника останавливаются туристы, чтобы набрать целебной воды.

О нацпроекте

Экологические акции "Вода России" начались по всей стране благодаря федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годы", с 2019 года они проходят в рамках федеральной программы "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление Волги, Байкала и других водоемов.