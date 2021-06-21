В госпиталях на Кубани ввели дополнительные койки для пациентов с COVID-19

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Дополнительные 500 мест в "ковидных" госпиталях Краснодарского края ввели из-за роста случаев заражений коронавирусом. При необходимости власти готовы обеспечить еще до 4 тыс. таких мест, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе администрации региона.

"Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что общий коечный фонд в крае уже нарастили более чем на 500 мест, увеличив их общее число до 3 тыс. На сегодняшний день свободны до 20%. При необходимости в регионе готовы ввести все доступные 7 тыс. коек в 27 ковидных госпиталях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сложность ситуации можно оценить также по количеству вызовов в скорую помощь. Так, по словам Миньковой, которую цитируют пресс-службе, месяц назад в сутки поступало 250 звонков от пациентов с подозрением на коронавирус, сейчас - 500.

"Эпидситуация в крае напряженная. Число заболевших растет во многих муниципалитетах, в том числе и на курортах. При сохранении сегодняшней тенденции будем вынуждены экстренно открывать дополнительные койки. Наращивание ковидных госпиталей приведет к снижению плановой и профилактикой работы, которую мы возобновили в феврале и только сейчас начали проводить в полном объеме", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

По информации оперативного штаба региона на понедельник, за последние сутки на Кубани было выявлено 113 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 50 565 человек, 44 896 выздоровели и выписаны из больниц, 3 268 человек умерли, 54 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО.