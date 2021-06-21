Глава Чувашии готов поддержать проект о подготовке учителей к обучению высоким технологиям

ЧЕБОКСАРЫ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии готовы поддержать проект по обучению преподавателей, которые будут готовить школьников к работе в сфере высоких технологий. Об этом в понедельник сообщил глава республики Олег Николаев на стратегической сессии "Креативная экономика - новый вектор развития региона", которая включена в программу Чебоксарского экономического форума "Чувашия. Трансформация".

В ходе сессии группа участников под руководством основателя IT компании Ispring Юрия Ускова подготовила проект, направленный на обучение преподавателей, которые будут готовить школьников для высокотехнологичных отраслей. Это потребует финансирования в размере 50 млн рублей в год.

"Образование - это главная, фундаментальная вещь. Мы готовы тратить и 500 млн рублей, поскольку мы говорим о капитализации прежде всего идей и подрастающего поколения", - сказал Николаев.

Глава Чувашии уточнил, что такая работа в республике уже ведется. "Но не по пути создания специальной школы, а по пути специализации детей в уже работающих школах. При этом наша задача как можно раньше определить способности и наклонности ребенка, в том числе определить тех детей, которых принято называть одаренными, а дальше уже, исходя из этих интересов, мы предоставляем возможность развиваться по конкретным направлениям", - добавил он.

Чебоксарский экономический форум проходит с 21 по 24 июня. Мероприятие организовано в онлайн- и офлайн-форматах. В этом году участники форума затронут три основных направления: технологии для людей, технологии для бизнеса и пространственное развитие.