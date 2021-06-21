Число прошедших вакцинацию от коронавируса в Петербурге за неделю выросло на 17%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Число жителей Санкт-Петербурга, вакцинировавшихся от коронавируса, за неделю выросло на 17%. При этом пункты вакцинации пока выполняют треть от планируемого объема инъекций, сообщил в понедельник в эфире телеканала " Санкт-Петербург " председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Конечно, можем порадоваться, что число вакцинированных увеличилось <...> за прошедшую неделю на 17%, но большую радость я бы испытал, если бы это произошло несколько месяцев назад", - сказал Лисовец.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что первую прививку уже сделали 790 тыс. человек, а полностью завершили цикл 665 тыс. человек.

"Все наши пункты, которые функционируют в Санкт-Петербурге, с ними проводилась работа, чтобы обеспечить оптимальную пропускную способность. И сейчас при укомплектованности необходимым составом бригад до 200 инъекций в день - мы можем говорить, что 100 первичных и 100 вторичных - каждый пункт обеспечить готов. Сейчас, по факту, выполняется примерно треть от того числа инъекций, которые в состоянии обеспечить каждый пункт", - отметил Лисовец.

По его словам, запас вакцины в городе позволяет при нынешних темпах обеспечить вакцинацию на две недели. Лисовец заверил, что когда есть необходимость, Минздрав РФ поставляет новые партии вакцины. В городе сейчас доступны три отечественных препарата.

По последним данным, в Петербурге выявлен 458 401 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 429 120 человек, умер 15 421. За последние сутки в городе выявили 1 046 случаев заражения.