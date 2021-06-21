Ялту планируют очистить от мусора за несколько дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Сил и средств, чтобы очистить Ялту от мусора после подтопления в результате сильных продолжительных ливней, более чем достаточно, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС глава Крыма Сергей Аксенов.

"У нас с вами сил и средств достаточно, чтобы выполнить амбициозную задачу - очистить Ялту от мусора за несколько дней", - сказал Аксенов.

Глава Крыма также поручил разработать программу предотвращения подтоплений. "По причинам, которые будут установлены, по причинам наводнения <...> основные моменты должны быть учтены. И впредь такого не должно повториться: русла рек должны быть расчищены, строений на них быть не должно, заилены они не должны быть. План мероприятий направленный на предупреждение подтопления должен быть до 1 июля", - сказал Аксенов.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.

В новость были внесены изменения (21:52) - добавлены подробности