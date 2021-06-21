Полиция задержала 14 участников акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Полиция задержала 14 участников акции, устроенной в понедельник в центре британской столицы в знак протеста против коронавирусных ограничений. На своей странице в Twitter Скотленд-Ярд также проинформировал о том, что в ходе столкновений с манифестантами легкие травмы получили трое полицейских.

"Обеспечивая охрану правопорядка на сегодняшней демонстрации в Вестминстере, сотрудники полиции задержали 14 человек. Трое полицейских пострадали, однако, к счастью, полученные ими травмы не являются серьезными", - сообщили в столичных правоохранительных органах. Отмечается, что некоторые из участников акции, прошедших маршем по правительственной улице Уайтхолл, пытались перекрывать движение, нарушали общественный порядок и проявляли агрессию по отношению к полицейским.

По данным британских СМИ, в демонстрации, участники которой призывали жителей Лондона перестать подчиняться правительственным ограничениям, участвовали несколько сотен человек.

Планировалось, что 21 июня в королевстве перестанут действовать последние ограничительные меры, введенные в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Однако неделю назад премьер-министр Борис Джонсон объявил, что этот шаг придется отложить до 19 июля из-за роста заболеваемости и рисков, связанных с распространением штамма "Дельта", который стал доминирующим в Великобритании и отличается повышенной заразностью. В ближайшие четыре недели власти планируют нарастить темпы вакцинации, чтобы всем британцам старше 40 лет сделали вторую прививку. Число полностью привитых взрослых планируется довести с текущих 60% до 70%.

С 21 марта жителям Англии должны были разрешить встречаться большими компаниями как на свежем воздухе, так и в помещениях. Предполагалось облегчить проведение массовых мероприятий и значительно ослабить меры социального дистанцирования. Возобновить работу готовились и ночные клубы. С середины мая в стране открылись музеи и кинотеатры, начали полноценно работать рестораны и пабы, которые до этого могли обслуживать посетителей только на улицах.