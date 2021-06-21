В Новгородской области непривитых сотрудников ограничат в командировках

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области рекомендовали предприятиям региона ввести ограничения на командировки сотрудникам, которые не поставили прививку от коронавируса. Об этом и других новых ограничениях на заседании оперштаба в понедельник сообщил глава региона Андрей Никитин.

"С завтрашнего дня работодатели не должны допускать на рабочее место сотрудников без индивидуальных средств защиты, кроме вакцинированных. Кроме того, предлагается ограничить служебные командировки в другие регионы, а также не направлять в них непривитых сотрудников", - сказал губернатор.

По его словам, предприятиям общественного питания "предлагается оказывать услуги преимущественно на открытых летних верандах, в уличных кафе". "Ежедневно, с 00:00 до 06:00 часов, запрещается оказание услуг общественного питания, включая работу на вынос и организацию доставки, за исключением общепита вдоль федеральных трасс. Работа торгово-развлекательных комплексов ограничивается строго до 21:00, в том числе находящихся в них кинозалов, игровых комнат и т. д.", - добавил он.

Кроме того, с 1 октября 2021 года сотрудники не будут допускаться на рабочее место без вакцинации, либо без справки о наличии антител или справки о медотводе.

Это касается предприятий гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта, автозаправочных станций, общественного питания, туризма, розничной торговли, бюджетной сферы, а также иных организаций, в которых менее 60% от общего числа сотрудников, переболевших или вакцинированных. В бюджетных организациях прививки, справки об антителах или медотводе должны быть у 100% сотрудников.

Эпидемиологическая ситуация в регионе, связанная с распространением коронавирусной инфекции, ухудшилась: за прошедшую неделю в Новгородской области зафиксирован рост заболеваемости на 16%, в медучреждениях дополнительно развернуто 270 мест. За неделю число пациентов, требующих медицинской помощи, увеличилось на 22%, при этом число пациентов, которым требуется госпитализация, увеличилось на 27,6%.