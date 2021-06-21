СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Пляжи Ялты открыты для посещения, но купание в море пока запрещено, говорится в понедельник в сообщении Мининформа Крыма.

"Купание в акватории городского округа Ялта по-прежнему запрещено, но пляжи открыты к посещению. Управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выданы соответствующие предписания о запрете купания в органы власти, в связи с чем на пляжах размещены аншлаги и делаются объявления. Кроме того, лабораториями Роспотребнадзора проводится постоянный контроль морской воды и увеличено количество точек отбора на различные инфекции", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на Роспотребнадзор уточняется, что есть риск осложнения кишечными инфекциями.

По данным Минкурортов Крыма, на четырех из 86 пляжей Большой Ялты в данный момент продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Два пляжа не будут запущены "по причине недобросовестности пользователей пляжей, договоры с которыми будут расторгнуты". Остальные пляжи приведены в нормативное состояние и открыты для посещения.

Добавляется, что также запрещено купание в акватории Керчи. "Пляжи республики в других курортных регионах работают в штатном режиме", - отметили в Мининформе.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.