Посвященный 80-летию начала ВОВ круглый стол прошел в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 июня. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Послы России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, дипломаты, историки, журналисты, представители организаций соотечественников и молодежных объединений Израиля приняли в понедельник участие в состоявшемся в Русском доме в Тель-Авиве международном круглом столе, посвященном 80-летию вероломного нападения нацистской Германии на Советский Союз и начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Профессор, сотрудник иерусалимского музейно-исследовательского центра изучения Холокоста "Яд Вашем" Аарон Шнеер начал выступление с того, что прочел стихи, посвященные началу Великой Отечественной войны, что задало тон всему мероприятию. По видеосвязи из Москвы в круглом столе принял участие исполнительный директор Российского исторического общества Константин Могилевский, который рассказал о вкладе в Победу каждой из советских республик, послы которых присутствовали на заседании. Участники круглого стола подчеркнули, что все тяготы войны перенес и Победу одержал многонациональный советский народ и его многонациональная Красная армия. Тема предупреждения попыток фальсификации истории становится все актуальнее, отметили выступавшие и подчеркнули важность донесения до молодого поколения правды о войне и Холокосте в неискаженном виде.

"У России и Израиля очень схожи позиции и достигнуто полное взаимопонимание в том, что касается противодействия попыткам переписать историю", - рассказал, комментируя итоги круглого стола, глава Русского дома в Тель-Авиве Денис Пархомчук. Он отметил, что 22 июня в 04:00 утра (совпадает с мск) Русский дом в Тель-Авиве примет участие во всемирной акции "Свеча памяти", которая в еврейском государстве будет проходить под лозунгом "Израиль помнит". "В 04:00 утра волонтеры и активисты выложат из свечей у двух главных памятных комплексов - мемориала Победы Красной армии над нацистской Германией в центре города Нетания, расположенного к северу от Тель-Авива, и монумента "Свеча памяти" в центре Иерусалима, посвященного героическому подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда, - звезду Давида и слова "Израиль помнит", - сказал Пархомчук.

Днем к мемориалу Победы Красной армии в Нетании и монументу "Свеча памяти" в Иерусалиме возложат венки представители израильских общественных организаций и дипкорпуса.