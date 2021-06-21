Аварийно-восстановительные работы на побережье Крыма намерены завершить за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Аварийно-восстановительные работы на побережье Крыма, где была повреждена инфраструктура из-за прошедших на прошлой неделе ливней, должны быть завершены до конца недели, заявил в понедельник замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко на заседании оперативного штаба.

"[Обстановка] была сложной, но в рамках выполнения профессиональных задач сработали оперативно. Констатируем, что приступили к активной фазе проведения восстановления инфраструктуры. С этой целью создана достаточная группировка <...> по побережью [Крыма] до конца недели мы должны основную задачу выполнить и завершить аварийно-восстановительные работы", - сказал Яцуценко.

Он отметил, что региональные службы справились с превентивными мероприятиями после того, как было объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. "Силы и средства были перегруппированы и сосредоточены в местах нанесения первых ударов стихии - Ялте и Керчи, что позволило минимизировать потери и сохранить человеческие жизни", - добавил замглавы МЧС.

По его словам, во вторник вечером должна прийти дополнительная техника, в том числе от МЧС, задачи для нее будут определены заранее.