В Кемеровской области создадут бесковидные зоны

ТАСС, 21 июня. Бесковидные зоны, на территории которых не будут действовать коронавирусные ограничения, создадут в Кемеровской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор Сергей Цивилев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы проговорили со всем бизнесом, что мы создаем бесковидные зоны. В нашем понимании бесковидные зоны - это зоны, в которых все сотрудники предприятий вакцинированы <...> Мы уже всем объявили, что ограничения на эти зоны накладываться не будут", - сказал он.

Цивилев добавил, что сейчас задачей для руководства региона является создание как можно большего числа таких зон. "Ограничения будут накладываться на те предприятия, которые не попадают в перечень бесковидных зон на территории Кузбасса",- отметил он.

Губернатор также сообщил о двукратном росте числа вакцинированных от коронавирусной инфекции по сравнению с началом прошлой недели. "Сегодня у нас 8 тыс. вакцинированных", - уточнил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 178,5 млн человек, более 3,8 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 334 204 случая заражения, выздоровели 4 878 333 человека, умер 129 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.